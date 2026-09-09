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Расходы бюджета Татарстана в 2027 году составят 627,6 млрд рублей

11:22, 09.09.2026

Дефицит, согласно прогнозу, будет равен 8,5 млрд рублей

Расходы бюджета Татарстана в 2027 году составят 627,6 млрд рублей
Фото: Динар Фатыхов

Общий объем расходов консолидированного бюджета Татарстана на 2027 год прогнозируется в объеме 627,6 млрд рублей. Ожидается, что в 2028 и 2029 годах он составит 657,5 млрд и 680,4 млрд рублей соответственно, сообщил на заседании кабмина глава Минфина республики Марат Файзрахманов.

Дефицит в следующие три года, согласно прогнозу, будет равен 8,5 млрд, 9,4 млрд и 3,5 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается расходов по наиболее крупным разделам, они составят:

  • «Национальная экономика»: на 2027 год — 123,2 млрд рублей, на 2028 год — 124,4 млрд рублей, на 2029 год — 124,6 млрд рублей. Среди наиболее крупных отраслей — дорожное хозяйство, капитальные вложения, сельское хозяйство, транспорт;
  • «Жилищно-коммунальное хозяйство»: на 2027 год — 18,8 млрд рублей, на 2028 год — 20,8 млрд рублей, на 2029 год — 21,3 млрд рублей;
  • «Образование»: в 2027 году — 205,6 млрд рублей, в 2028 году — 218,2 млрд рублей, в 2029 году — 225,3 млрд рублей;
  • «Культура»: в 2027 году — 27,3 млрд рублей, в 2028 году — 30 млрд рублей, в 2029 году — 32 млрд рублей;
  • «Здравоохранение»: на 2027 год — 175,6 млрд рублей, на 2028 год — 187,7 млрд рублей, на 2029 год — 199,4 млрд рублей;
  • «Социальная политика»: на 2027 год — 84,5 млрд рублей, на 2028 год — 89,7 млрд рублей, на 2029 год — 93,7 млрд рублей;
  • «Физическая культура и спорт»: на 2027 год — 13,9 млрд рублей, на 2028 год — 15 млрд рублей, на 2029 год — 16,2 млрд рублей.

Напомним, за восемь месяцев в консолидированный бюджет Татарстана поступило доходов в сумме 511,3 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых — 429,3 млрд.

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