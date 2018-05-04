Фахрутдинов Альберт Шамилович
Общая информация
Генеральный директор ЗАО «Кулон», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «механика» (1977 г.).
Трудовая деятельность:
1970 — 1971 гг. — киномеханик районной киносети в г. Чистополь.
В 1976 г. — заместитель секретаря комитета ВЛКСМ КГУ.
1976 — 1981 гг. — преподаватель в Казанском государственном университете им. В.И.Ульянова-Ленина.
1981 — 1991 гг. — путь от инструктора до первого секретаря в Советском РК КПСС г. Казани.
1992 по 1997 гг. — основатель и глава НПФ «Кулон».
1997 г. — генеральный директор ЗАО «Кулон».
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан. Член Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».
Заслуженный строитель Республики Татарстан.
Почетный гражданин Рыбно-Слободского муниципального района РТ.
Награжден медалями «За трудовое отличие» (1970 г.), «В память 1000-летия Казани»(2005 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, 106 а
- Телефон: +7(843) 272-07-03, +7(843) 295-92-02
- Email: Zao_kulon@inbox.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018