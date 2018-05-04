Фахрутдинов Альберт Шамилович

Общая информация

Генеральный директор ЗАО «Кулон», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «механика» (1977 г.).

Трудовая деятельность:

1970 — 1971 гг. — киномеханик районной киносети в г. Чистополь.

В 1976 г. — заместитель секретаря комитета ВЛКСМ КГУ.

1976 — 1981 гг. — преподаватель в Казанском государственном университете им. В.И.Ульянова-Ленина.

1981 — 1991 гг. — путь от инструктора до первого секретаря в Советском РК КПСС г. Казани.

1992 по 1997 гг. — основатель и глава НПФ «Кулон».

1997 г. — генеральный директор ЗАО «Кулон».

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан. Член Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».

Заслуженный строитель Республики Татарстан.

Почетный гражданин Рыбно-Слободского муниципального района РТ.

Награжден медалями «За трудовое отличие» (1970 г.), «В память 1000-летия Казани»(2005 г.).

Дата последнего обновления: