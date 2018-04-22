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МО Лаишевский муниципальный район РТ

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МО Лаишевский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Лаишевский район» является город Лаишево. В Лаишевском районе 24 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Исполнительный комитет района, Аппарат района, Контрольно-счетная палата района, Палата имущественных и земельных отношений, Финансово-бюджетная палата.

Руководитель — Афанасьев Михаил Павлович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Лаишево
  • Адрес: 422610, г.Лаишево, ул.Первомайская, 39
  • Телефон: (84378) 2-51-51
  • Email: Sovet.Laishevo@tatar.ru
  • Сайт: laishevo.tatar.ru

Дата последнего обновления: 22.04.2018

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