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Минниханов встретился с президентом Дубайских палат ОАЭ

13:23, 07.09.2026

Раис Татарстана заявил о готовности республики поставлять в ОАЭ технику, транспорт и продукцию нефтехимии

Минниханов встретился с президентом Дубайских палат ОАЭ
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом и генеральным директором Дубайских палат Мохаммедом Али Рашедом Лутой. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Минниханов заявил о готовности республики поставлять в ОАЭ технику, транспорт и продукцию нефтехимии. Раис Татарстана также отметил, что многие проекты региона реализуются с иностранными партнерами, и пригласил эмиратский бизнес на Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в следующем году.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Мохаммед Али Рашед Лута сообщил, что наслышан о главе Татарстана и его близких отношениях с руководством ОАЭ. По его словам, дубайская сторона слышала много положительных отзывов о KazanForum.

— Мы знаем, что у Вас близкие отношения с руководством Объединенных Арабских Эмиратов, мы о вас наслышаны. В том числе много положительных отзывов слышали про KazanForum, — заявил Мохаммед Али Рашед Лута.

Торговая палата Дубая является одним из старейших деловых союзов страны и ключевым институтом поддержки бизнеса.

Рустам Минниханов прибыл в ОАЭ для участия в церемонии открытия Ежегодного инвестиционного форума в Дубае. В этом году его программа посвящена трансформации глобального процветания и открытию новых горизонтов для инвестиций в устойчивое и инклюзивное будущее.

В ходе своего визита Минниханов провел встречу с замминистра экономики и туризма ОАЭ Абдуллой Ахмедом Аль Салехом, обсудив с ним вопрос привлечения арабских инвестиций.

Зульфат Шафигуллин

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