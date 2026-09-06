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Развитие низковысотной экономики и беспилотников в Татарстане отдали Минэкономики

13:13, 06.09.2026

Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу

Развитие низковысотной экономики и беспилотников в Татарстане отдали Минэкономики
Фото: Реальное время

Кабмин Татарстана расширит полномочия Минэкономики республики, наделив ведомство ответственностью за развитие низковысотной экономики. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Министерство будет координировать внедрение беспилотных, роботизированных и автономных систем в различных отраслях. Ведомство сформирует нормативную базу для этой сферы и организует взаимодействие с федеральными органами власти, профильными организациями и общественными объединениями.

скриншот видео из телеграм-канала Navio

Ранее сообщалось, что инфраструктуру для беспилотников создадут в 35 регионах России к 2030 году. Заместитель главы Росавиации назвал Татарстан хорошей площадкой для развития маловысотной экономики.

По состоянию на август 2026 года в Татарстане работают около 30 производителей беспилотных авиасистем. Это пятый показатель среди всех регионов России.

Зульфат Шафигуллин

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ЭкономикаОбщество Татарстан

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