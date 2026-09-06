Развитие низковысотной экономики и беспилотников в Татарстане отдали Минэкономики
Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу
Кабмин Татарстана расширит полномочия Минэкономики республики, наделив ведомство ответственностью за развитие низковысотной экономики. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.
Министерство будет координировать внедрение беспилотных, роботизированных и автономных систем в различных отраслях. Ведомство сформирует нормативную базу для этой сферы и организует взаимодействие с федеральными органами власти, профильными организациями и общественными объединениями.
Ранее сообщалось, что инфраструктуру для беспилотников создадут в 35 регионах России к 2030 году. Заместитель главы Росавиации назвал Татарстан хорошей площадкой для развития маловысотной экономики.
По состоянию на август 2026 года в Татарстане работают около 30 производителей беспилотных авиасистем. Это пятый показатель среди всех регионов России.
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