Объем Фонда национального благосостояния РФ составил 5,6% от ВВП на 2026 год

По текущему курсу это эквивалентно 154,1 миллиарда долларов

Фото: Динар Фатыхов

На 1 сентября 2026 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 13,19 трлн рублей, что составляет 5,6% от прогнозируемого на этот год валового внутреннего продукта (ВВП). По текущему курсу это эквивалентно 154,1 миллиарда долларов, согласно информации, опубликованной на сайте Минфина России.

Объем ликвидных активов фонда на указанную дату достиг 4 трлн рублей (1,7% от ожидаемого ВВП на 2026 год), что соответствует 46,7 миллиарда долларов. На 1 августа объем ликвидных активов составлял 3,69 трлн рублей.

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Согласно данным, общая расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России с 15 декабря 2025 года по 31 августа 2026 года составила 70,8 миллиона долларов, или 6,1 миллиарда рублей.

Курсовая разница по активам фонда, номинированным в иностранной валюте, и переоценка золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 31 августа 2026 года составили в общей сложности 594,8 миллиарда рублей.

На 1 сентября на счетах ФНБ в Банке России находятся 184 миллиарда китайских юаней, 131,5 тонны золота и 1,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что объем ФНБ на 1 августа составил 12,72 трлн рублей.

Никита Егоров