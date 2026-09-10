Выдача розничных кредитов в России упала на 22% к уровню 2024 года

Объем составил 1,06 трлн рублей

Фото: Роман Хасаев

В августе 2026 года объем выданных гражданам розничных кредитов составил 1,06 трлн рублей. Это на 0,6% меньше июльского показателя и на 1% ниже результата августа прошлого года, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года (1,36 трлн руб.) объемы заимствований сократились на 22%. Наибольший объем выдач зафиксирован в Москве (116,7 млрд руб.), Московской области (77,4 млрд руб.) и Санкт-Петербурге (53,1 млрд руб.).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом самое сильное месячное падение среди регионов-лидеров показали Самарская (-6,4%), Новосибирская (-4,1%) и Тюменская (-2,4%) области, тогда как в Свердловской области показатель вырос на 3,2%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил динамику ужесточением денежно-кредитной политики: ростом ставок и ограничениями долговой нагрузки заемщиков. Банки сохраняют слабый аппетит к риску и предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй граждан.

Ранее в первом полугодии 2026 года в России был зафиксирован беспрецедентный всплеск интереса к рефинансированию потребительских кредитов.

Зульфат Шафигуллин