Татарстан и ОАЭ обсудили привлечение арабских инвестиций

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с замминистра экономики и туризма ОАЭ Абдуллой Ахмедом Аль Салехом

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с замминистра экономики и туризма ОАЭ Абдуллой Ахмедом Аль Салехом. Стороны обсудили развитие сотрудничества, сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов отметил, что опыт участия республики в инвестиционном форуме в Дубае был полезен при проведении KazanForum. По его словам, регион может стать платформой для привлечения капитала из ОАЭ и других арабских стран.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Абдулла Ахмед Аль Салех подчеркнул наличие крепких отношений между Россией и ОАЭ, а также особо теплые связи с Татарстаном. Он связал это с позицией главы республики и заявил, что успехи региона воспринимаются эмиратами как собственные достижения.

— Наши теплые отношения мы напрямую связываем с Вашей личностью и активностью. То, как вы относитесь к эмиратам, к нашей культуре, как хорошо вы понимаете нас, — это помогает укреплять сотрудничество, — подчеркнул Абдулла Ахмед Аль Салех.

Замминистра также указал на схожесть работы по сохранению идентичности народов и бережному отношению к исламской культуре.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов прибыл в ОАЭ для участия в церемонии открытия Ежегодного инвестиционного форума в Дубае. В этом году его программа посвящена трансформации глобального процветания и открытию новых горизонтов для инвестиций в устойчивое и инклюзивное будущее.

Зульфат Шафигуллин