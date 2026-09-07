Саргина: «Механизм турналога создает нагрузку на гостиницы Татарстана»

По словам Саргиной, при каждом бронировании необходимо учитывать множество льготных категорий и определять статус плательщика

Фото: Максим Платонов

В разговоре с «Реальным временем» глава Госкомитета по туризму Татарстана Оксана Саргина прокомментировала инициативу РСТ по реформированию туристического налога, отметив, что существующий механизм взимания требует серьезного анализа и, возможно, изменения. Основная проблема, по ее оценке, заключается в администрировании — сложный учет создает значительную нагрузку на гостиницы.

По словам Саргиной, при каждом бронировании необходимо учитывать множество льготных категорий и определять статус плательщика — организация или частное лицо, что требует дополнительных ресурсов.

В качестве альтернативы она назвала модель курортного сбора, действовавшего в 2023—2024 годах в ряде регионов. В той системе плательщиком был сам турист, а сбор оплачивался отдельным чеком при заселении. По мнению Саргиной, такая модель полностью сняла бы с отелей бюрократическую нагрузку по расчету и учету налога.

Саргина также подчеркнула, что решение о введении турналога принимается муниципалитетами, поэтому говорить о конкретных суммах преждевременно.

Подробнее о вероятности изменения в расчете и механизме начисления турналога — в материале «Реального времени».

Дмитрий Зайцев