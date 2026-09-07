Шавлиашвили: «Разделение стоимости турналога делает платеж понятным»

Глава Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили назвал туристический налог общепринятым инструментом

Фото: Артем Дергунов

Комментируя в разговоре с «Реальным временем» предложение Российского союза туриндустрии реформировать туристический налог, глава Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили назвал этот инструмент общепринятым и применяемым во многих странах мира.

— Средства, поступающие от туристического налога, формируют дополнительный ресурс для бюджета города или региона и реинвестируются в развитие туристической отрасли, — отметил он.

При этом Шавлиашвили указал на особенность механики оплаты. С его слов, в действующей системе налог интегрирован в стоимость проживания — турист видит итоговую стоимость размещения и не воспринимает туристический налог как отдельный платеж. По его словам, международный опыт показывает альтернативу. Во многих странах применяется другой подход — стоимость проживания и налог разделяются и указываются отдельно, что делает структуру платежа более понятной.

Шавлиашвили также отметил, что в мировой практике встречаются как процентные ставки, так и фиксированные платежи за день пребывания.

— Такая система требует детальной проработки на федеральном уровне и должна учитывать интересы туристической сферы, особенности регионов, сезонность и другие факторы, — резюмировал он.

Подробнее о том, как может измениться турналог, — в материале «Реального времени».

Дмитрий Зайцев