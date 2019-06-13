Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова. Указы об увольнении подписаны сегодня и размещены на официальном портале Кремля.

Таким образом, уволены генерал-майор полиции Андрей Пучков — начальник УВД по Западному административному округу Москвы, которое возбудило уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин.



Напомним, 11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершенном преступлении». Журналиста обвиняли в распространении наркотиков.



Также 11 июня Колокольцев ходатайствовал об освобождении от занимаемых должностей Пучкова и Девяткина.