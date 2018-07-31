АО Казанское моторостроительное производственное объединение
Общая информация
АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО) — одно из крупнейших машиностроительных предприятий России.
Основное направление деятельности КМПО — серийное производство газотурбинных двигателей и оборудования на их основе для транспортировки и распределения природного газа. В газотранспортной системе России и Ближнего Зарубежья используется более 1500 двигателей производства КМПО.
КМПО так же является серийным производителем полнокомплектных газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 «Волга». Это высокоэффективный и надежный агрегат нового поколения на базе модельного ряда двигателей КМПО. Агрегат сертифицирован и прошел все межведомственные испытания.
Объединение предлагает комплексные технические решения и в области энергетики: энергетические установки (ГТЭУ – 18) для переработки природного газа в электроэнергию и тепло.
В Зеленодольске работает филиала АО«КМПО» — Зеленодольского машиностроительного завода (ЗМЗ).
Генеральный директор – председатель правления АО «КМПО» — Каримуллин Дамир Заудатович
Председатель совета директоров — Хамаев Азат Киямович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1
- Телефон: (843) 571-94-01, 221-26-00
- Email: kmpo@oao.kmpo.ru
- Сайт: www.kmpo.ru
Дата последнего обновления: 31.07.2018