АО Казанское моторостроительное производственное объединение

Общая информация

АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО) — одно из крупнейших машиностроительных предприятий России.

Основное направление деятельности КМПО — серийное производство газотурбинных двигателей и оборудования на их основе для транспортировки и распределения природного газа. В газотранспортной системе России и Ближнего Зарубежья используется более 1500 двигателей производства КМПО.

КМПО так же является серийным производителем полнокомплектных газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 «Волга». Это высокоэффективный и надежный агрегат нового поколения на базе модельного ряда двигателей КМПО. Агрегат сертифицирован и прошел все межведомственные испытания.



Объединение предлагает комплексные технические решения и в области энергетики: энергетические установки (ГТЭУ – 18) для переработки природного газа в электроэнергию и тепло.

В Зеленодольске работает филиала АО«КМПО» — Зеленодольского машиностроительного завода (ЗМЗ).

Генеральный директор – председатель правления АО «КМПО» — Каримуллин Дамир Заудатович

Председатель совета директоров — Хамаев Азат Киямович

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