ЦБ Китая в августе нарастил резервы золота до максимума за почти 3 года

Регулятор наращивает свои запасы уже 22 месяца подряд

Фото: Динар Фатыхов

Центробанк Китая в августе 2026 года увеличил объем закупок золота, приобретя 650 тысяч тройских унций. Теперь запасы золота в стране составляют 76,73 миллиона тройских унций, согласно анализу данных РИА «Новости».

Эти темпы роста являются максимальными с октября 2023 года, когда золотые резервы увеличились на 740 тысяч тройских унций, достигнув 71,2 миллиона унций.

Китайский Центробанк наращивает свои золотые резервы уже 22 месяца подряд. С начала текущего года запасы увеличились на 2,54 миллиона тройских унций.

Ранее сообщалось, что резерв валют в Японии в августе упал до минимума за почти 4 года.

Никита Егоров