Шафигуллин Радик Равилович

Общая информация

Родился 12 июля 1977 года в дер. Азимово Апастовского района Республики Татарстан.

Образование

2000 г.— окончил Босфорский университет (Стамбул), факультет экономических и административных наук.

Трудовая деятельность

2001 г. — коммерческий директор ООО «Сандугач», Казань.

2001-2005 гг. — специалист 2 категории — референт управляющего делами, секретариата, главный специалист — референт главы администрации Казани.

2006-2009 гг. — руководитель секретариата — начальник отдела обеспечения деятельности руководителя Исполнительного комитета Казани.

2009-2014 гг. — руководитель аппарата администрации Кировского и Московского районов Исполнительного комитета Казани.

2014-2017 гг. — начальник Финансового управления Исполнительного комитета Казани.

С 2017 г. — заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани по финансово-имущественным вопросам.

Награды и звания

Награжден: медалью «В память 1000-летия Казани» (2005); Благодарностью Мэра Казани (2010); знаком отличия «За безупречную службу Казани» (2012); Благодарностью Президента Республики Татарстан (2014, 2018); Благодарственным письмом Кабинета Министров Республики Татарстан (2017); медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республики Татарстан» (2017); памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани» (2014); памятной медалью «ХХII Олимпийские зимние игры и ХI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г.Сочи» (2015); памятной медалью «XVI Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г.Казани» (2016); медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения (2010, 2012); Почетной грамотой Министерства финансов РТ (2015); Благодарностью Министерства финансов РТ (2016); медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (2016).

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