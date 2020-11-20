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ООО Ортэкс

Строительство

Общая информация

ООО «Ортэкс» было создано в 1998г.

Основное направление деятельности предприятия — строительство объектов нефтегазодобывающей отрасли.

04.11.2020 г. — юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

Руководитель — Тукаев Ильшат Гасимович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Лениногорск
  • Адрес: 423250, ул. Чайковского,19 «Б»
  • Телефон: (85595) 5-37-74
  • Сайт: ortex01@mail.ru

Дата последнего обновления: 20.11.2020

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