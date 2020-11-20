ООО Ортэкс
Общая информация
ООО «Ортэкс» было создано в 1998г.
Основное направление деятельности предприятия — строительство объектов нефтегазодобывающей отрасли.
04.11.2020 г. — юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
Руководитель — Тукаев Ильшат Гасимович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Лениногорск
- Адрес: 423250, ул. Чайковского,19 «Б»
- Телефон: (85595) 5-37-74
- Сайт: ortex01@mail.ru
Дата последнего обновления: 20.11.2020