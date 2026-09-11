Росстат подтвердил рост ВВП России на 1,3% во втором квартале

На рост в наибольшей степени повлияло увеличение физического объема валовой добавленной стоимости в ряде отраслей

Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП России во втором квартале 2026 года. Показатель составил 1,3% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные статистического ведомства.

В пятницу Росстат опубликовал первую оценку роста ВВП за второй квартал 2026 года. Она совпала с предварительными данными, обнародованными в августе.

Согласно информации статистического ведомства, объем ВВП России за второй квартал в текущих ценах достиг 56,166 трлн рублей.

— Индекс его физического объема относительно второго квартала 2025 года составил 101,3%, относительно первого квартала 2026 года — 108,1%. Индекс-дефлятор ВВП за второй квартал 2026 года по отношению к ценам второго квартала 2025 года составил 112,5%, — говорится в документе.

Как поясняет Росстат, на рост ВВП в наибольшей степени повлияло увеличение физического объема валовой добавленной стоимости в ряде отраслей. Среди них — гостиницы и рестораны (+5,8%, за счет возросшего спроса на рынке общественного питания); транспортировка и хранение (+4%, на фоне роста грузооборота); оптовая и розничная торговля (+2,8%); обрабатывающие производства (+1,2%, в том числе за счет роста выпуска лекарственных средств, готовых металлических изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов).

Кроме того, на динамику ВВП во втором квартале повлияли отрасли информации и связи, финансы и страхование, а также деятельность в области культуры и спорта (+2,5%).

Ранее сообщалось, что ВВП России вырос на 0,6% за первое полугодие. Во втором квартале экономика получила поддержку за счет устойчивого внутреннего спроса.

Алсу Сабирзанова