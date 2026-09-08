СМИ: рефинансирование кредитов наличными в РФ выросло на 200% за год

Средний чек при переходе в другой банк оказался выше

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2026 года в России зафиксирован беспрецедентный всплеск интереса к рефинансированию потребительских кредитов. За шесть месяцев россияне перекредитовались на общую сумму 430,5 млрд рублей, что более чем вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом объем полученных сверх старого долга средств составил 349,2 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Июнь текущего года стал абсолютным пиком активности: банки выдали на эти цели 92,7 млрд рублей. Месячный прирост по отношению к маю достиг 5,6%, а годовой — 120%. Более половины операций пришлось на внутреннее рефинансирование (внутри одного банка) — 54,7% от общего объема, или 50,7 млрд рублей. Средний чек при переходе в другой банк оказался выше и составил 512 тысяч рублей против 454 тысяч внутри одной кредитной организации. Типичный срок нового займа составляет четыре года и восемь месяцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Крупнейшие игроки рынка подтверждают тренд:

В ВТБ июньский объем выдачи вырос на четверть относительно мая, составив 3,3 млрд рублей. Всего за полгода госбанк оформил порядка 10 тысяч договоров почти на 10 млрд рублей.

В «Альфа-банке» доля таких продуктов в общей структуре выдач увеличилась на 6%.

В «Совкомбанке» объясняют динамику стремлением граждан снизить долговую нагрузку вслед за смягчением денежно-кредитной политики ЦБ РФ. По оценкам банка, после перекредитования процентная ставка для клиента снижается в среднем на 16%, а ежемесячный платеж становится меньше примерно на 25%.

Аналитики сдержанно оценивают дальнейшие перспективы. Специалисты ПСБ не исключают временной паузы в цикле снижения ключевой ставки, что может замедлить рост сегмента. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» характеризует текущую динамику как восстановительную, указывая, что объемы пока не достигли пиковых значений 2023–2024 годов. Тем не менее в ВТБ ожидают, что по итогам всего 2026 года кредиты наличными станут главным локомотивом розничного кредитования с ростом продаж на 66% — до 5,9 трлн рублей.

На фоне бума рефинансирования корпоративный сектор демонстрирует обратную тенденцию. Согласно июльским данным, просроченная задолженность российского бизнеса достигла исторического максимума в 7 трлн рублей, увеличившись за год на 18%. Общий объем обязательств компаний приблизился к отметке в 300 трлн рублей. По информации Росстата, основная часть неплатежей — около 55% — связана с невыполненными расчетами с поставщиками товаров и услуг.

Никита Егоров