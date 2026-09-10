Экспорт угля из России на восток в августе достиг рекорда в 10,6 млн тонн

Это на 6,1% больше показателя августа прошлого года

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В августе 2026 года экспорт российского угля в восточном направлении по сети РЖД составил 10,6 млн тонн. Это абсолютный рекорд для данного месяца и на 6,1% больше показателя августа прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

Стабильный прирост обеспечил устойчивый спрос на азиатских рынках, прежде всего в Китае. С учетом внутрироссийского сообщения общая отгрузка угля на восток по БАМу и Транссибу достигла 13,3 млн тонн, что на 4,7% выше уровня годом ранее.

Реальное время / realnoevremya.ru

В целом погрузка угля на сети РЖД за месяц выросла на 5,2%, до 26,8 млн тонн, а экспортная — на 7,9%, до 15,9 млн тонн. За восемь месяцев 2026 года суммарно погружено 220 млн тонн угля (+2,9%), включая 126,5 млн тонн на экспорт (+7,2%).

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2026 года перевозки грузов между Россией и Китаем увеличились всеми видами транспорта: морские — на 19,2% (до 109,5 млн тонн), автомобильные за пять месяцев — на 35%, железнодорожные за январь — июль — на 6% (до 114 млн тонн).

Зульфат Шафигуллин