Оборот интернет-торговли в России за семь месяцев составил 8,4 трлн рублей
При этом 69% продаж приходится на маркетплейсы и площадки традиционной розницы
С января по июль 2026 года россияне потратили в интернете на покупки 8,4 трлн рублей, что на 18,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
По итогам июля оборот составил 1,2 трлн рублей с ростом год к году на 17%, а количество заказов увеличилось почти на 20%, до 760 млн.
Как отметил глава АКИТ Артем Соколов, динамика июля является релевантной для месяца без высокого спроса. При этом 69% продаж приходится на маркетплейсы и площадки традиционной розницы, а 96,6% всех покупок совершается на внутреннем рынке — в российских интернет-магазинах и на отечественных платформах.
Ранее сегодня в АКИТ сообщили, что не ожидают снижения темпов роста рынка электронной коммерции из-за атак на логистическую инфраструктуру.
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