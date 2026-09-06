Оборот интернет-торговли в России за семь месяцев составил 8,4 трлн рублей

При этом 69% продаж приходится на маркетплейсы и площадки традиционной розницы

Фото: Динар Фатыхов

С января по июль 2026 года россияне потратили в интернете на покупки 8,4 трлн рублей, что на 18,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По итогам июля оборот составил 1,2 трлн рублей с ростом год к году на 17%, а количество заказов увеличилось почти на 20%, до 760 млн.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как отметил глава АКИТ Артем Соколов, динамика июля является релевантной для месяца без высокого спроса. При этом 69% продаж приходится на маркетплейсы и площадки традиционной розницы, а 96,6% всех покупок совершается на внутреннем рынке — в российских интернет-магазинах и на отечественных платформах.

Ранее сегодня в АКИТ сообщили, что не ожидают снижения темпов роста рынка электронной коммерции из-за атак на логистическую инфраструктуру.

Зульфат Шафигуллин