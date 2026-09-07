Резерв валют в Японии в августе упал до минимума за почти 4 года

Уровень снижения зафиксирован в 6,2%

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На конец августа валютные резервы Японии составили 1 триллион 207,5 миллиарда долларов, что является снижением на 79,575 миллиарда долларов за месяц, согласно данным Министерства финансов. Это падение на 6,2% стало наиболее значительным с начала ведения статистики, а объем резервов снизился до минимального уровня с октября 2022 года.

Снижение резервов связано с масштабными интервенциями правительства на валютном рынке для поддержки курса иены. С 30 июля по 26 августа на данные цели была направлена рекордная сумма в 15,4 трлн иен (98,7 миллиарда долларов).

Реальное время / realnoevremya.ru

Как результат, курс японской валюты укрепился, снизившись с 164 иен за доллар до 156 иен за доллар в настоящее время.

Стоит отметить, что запасы золота в стоимостном выражении к концу августа выросли до 124,103 миллиарда долларов по сравнению с 109,52 миллиарда долларов в предыдущем месяце.

Для сравнения, в августе 2025 года общий объем валютных резервов Японии составлял 1,32 триллиона долларов.

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Никита Егоров