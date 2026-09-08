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От 74 до 176 тысяч: в Казани растет спрос на складских работников и курьеров

17:39, 08.09.2026

Среди востребованных профессий — упаковщики, комплектовщики и маркировщики

От 74 до 176 тысяч: в Казани растет спрос на складских работников и курьеров
Фото: Артем Дергунов

За первые 8 месяцев 2026 года в столице Татарстана работодатели разместили 2 тысячи вакансий для специалистов складского направления, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе платформы HeadHunter.

Среди востребованных профессий — упаковщики, комплектовщики и маркировщики. Для этих специалистов работодатели предлагают медианную заработную плату 74,2 тысячи рублей.

Параллельно с этим в Казани размещено 2,5 тысячи вакансий для курьеров. Медианная предлагаемая зарплата в этой сфере составляет 176,3 тысячи рублей.

Дмитрий Зайцев

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