От 74 до 176 тысяч: в Казани растет спрос на складских работников и курьеров
Среди востребованных профессий — упаковщики, комплектовщики и маркировщики
За первые 8 месяцев 2026 года в столице Татарстана работодатели разместили 2 тысячи вакансий для специалистов складского направления, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе платформы HeadHunter.
Среди востребованных профессий — упаковщики, комплектовщики и маркировщики. Для этих специалистов работодатели предлагают медианную заработную плату 74,2 тысячи рублей.
Параллельно с этим в Казани размещено 2,5 тысячи вакансий для курьеров. Медианная предлагаемая зарплата в этой сфере составляет 176,3 тысячи рублей.
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