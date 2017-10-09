Федеральная национально-культурная автономия татар
Общая информация
Федеральная национально-культурная автономия татар (ФНКАТ) учреждена в 1998 году. Создана для сохранения национально-культурного самоопределения российских татар за пределами РТ с целью сохранения самобытности татарского народа, развития языка и национальной культуры.
На сегодня ФНКАТ объединяет 30 региональных и 3 местных национально-культурных автономий татар.
Руководитель - Гильмутдинов Ильдар Ирекович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Пушкина, 66
- Телефон: (843) 292-18-68
- Email: tatrf@mail.ru
- Сайт: http://fnkat.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.10.2017