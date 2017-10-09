Федеральная национально-культурная автономия татар

Общая информация

Федеральная национально-культурная автономия татар (ФНКАТ) учреждена в 1998 году. Создана для сохранения национально-культурного самоопределения российских татар за пределами РТ с целью сохранения самобытности татарского народа, развития языка и национальной культуры.

На сегодня ФНКАТ объединяет 30 региональных и 3 местных национально-культурных автономий татар.

Руководитель - Гильмутдинов Ильдар Ирекович

Дата последнего обновления: