Татарстан попал в топ-5 регионов России по числу установленных самозапретов на кредит

Всего в стране насчитывается 22 млн граждан с действующим самозапретом на привлечение кредитов

Фото: Динар Фатыхов

В августе 2026 года жители Татарстана установили 3,1 тыс. самозапретов через МФЦ на привлечение кредитов. По данному показателю республика стала четвертой среди регионов России, следует из аналитики НКБИ.

Больше всего самозапретов установили жители Краснодарского края (3,8 тыс.), Санкт-Петербурга (3,6 тыс.) и Ростовской области (3,5 тыс.). Замыкает топ-5 Челябинская область (2,3 тыс.). В Москве данный показатель составил 1,5 тыс. человек.

Всего в России на 1 сентября 2026 года количество граждан с действующим самозапретом на привлечение кредитов составило 22 млн человек. В то же время снять самозапрет после его установления с марта 2025-го по август текущего года предпочли 1,93 млн человек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом наибольшее сокращение числа самозапретов в топ-20 регионов-лидеров в августе 2026 года, по сравнению с предыдущим месяцем, было зафиксировано в Москве (-24,9%), Санкт-Петербурге (-21,4%), Московской области (-20,1%), Красноярском крае (-19,0%) и Ханты-Мансийском АО (-18,0%).

— Спрос на установку самозапретов со стороны граждан продолжает снижаться, постепенно стабилизируясь. Это может свидетельствовать о том, что большинство из тех, кто активно хотел воспользоваться услугой, это уже сделали. Еще одна причина некоторого охлаждения интереса — успехи в борьбе с мошенниками, против которых был направлен закон. Вместе с тем мы считаем, что заемщики должны сохранять максимальное внимание к безопасности своих финансов и не пренебрегать всеми имеющимися способами защиты, в том числе регулярно проверять свою кредитную историю, — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что Минфин обсудит идею фиксированных ставок по кредитам для регионов.

Никита Егоров