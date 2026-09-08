Эксперт Мороз напомнила, что с 1 октября меняются правила внесения наличных в банкомат

Существуют три уровня ограничений: 25 тысяч, 50 тысяч и 200 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

С 1 октября россияне смогут вносить наличные деньги в банкомат одного банка и зачислять их на свой счет в другом банке через Систему быстрых платежей (СБП). Существуют три уровня ограничений: 25 тысяч, 50 тысяч и 200 тысяч рублей, сообщила заместитель коммерческого директора финтех-компании Paygine Алина Мороз, чьи слова приводит «Газета.Ru».

Она отметила, что сервис является добровольным, и в первые месяцы отказ в операции может быть связан с тем, что один из банков еще не подключен к системе, а не с превышением лимита.

Важно, что такая операция не рассматривается как перевод между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты СБП к ней не применяются, и оба банка могут взимать комиссию, пояснила Мороз.

Лимиты будут централизованно контролироваться операционным и платежным клиринговым центром СБП. При внесении наличных банкомат формирует запрос, СБП проверяет, укладывается ли сумма в лимит клиента, и только после этого передает операцию банку, где открыт счет. В случае превышения лимита операция будет остановлена до приема купюр, так что невозможно внести деньги и не зачислить их из-за лимита.

Реальное время / realnoevremya.ru

Лимит применяется к каждому клиенту в целом, а не по каждому банку, что позволяет избежать обхода ограничений через разные банкоматы. Если сумма укладывается в оставшийся лимит, можно внести меньшую сумму: ограничение отсекает операцию, но не блокирует клиента. Например, если вы внесли 40 тысяч рублей, то еще 10 тысяч могут пройти, а 25 тысяч, возможно, уже нет. Восстановление лимита зависит от методики банка — это могут быть либо скользящие 24 часа, либо календарные сутки. В данный момент единой публичной методики нет.

Ограничение введено из-за того, что внесение наличных через чужой банкомат — это вход денег в систему извне. При обычных переводах оба банка уже знают своих клиентов, их профиль и историю операций. При внесении наличных в чужом банкомате человек для банка-владельца является посторонним клиентом, что требует более жестких условий. На обычные платежи, переводы и выплаты это ограничение не распространяется, так как это уже безналичный оборот. Основная цель лимитов — ограничить потенциальный ввод серых наличных.

Если операция завершилась отказом, Мороз советует сначала проверить, подключен ли сервис в банке — это может быть одной из основных причин. Состояние можно уточнить в приложении банка или на его сайте. Также следует убедиться в соответствии суммы с доступным лимитом и проверить, пополняется ли собственный счет.

Отказ должен произойти до приема купюр. Если банкомат принял деньги, но они не поступили на счет, следует сохранить чек и обратиться в банк, который принимал наличные.

Ранее сообщалось, что с октября 2026 года начнут действовать новые правила для российских банков и фондов.

Никита Егоров