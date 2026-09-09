Эксперты спрогнозировали рост цен на алмазы на фоне низкого уровня добычи

Дополнительно влияет на цены и растущий спрос на искусственные камни

Фото: Арсений Фавстрицкий

В ближайшие годы стоимость алмазов и бриллиантов, по прогнозам участников рынка, будет расти на фоне снижения их добычи. Об этом сообщили опрошенные эксперты в разговоре с изданием «Ведомости».

Максим Шапошников, советник управляющего фонда «Индустриальный код», отметил, что в 2026 году ожидается повышение цен в пределах 5—7%. Он прогнозирует, что объемы добычи алмазов в мире в этом году могут снизиться на 3—4% по сравнению с прошлым годом и составить 95—96 миллионов каратов.

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам менеджмент», считает, что в текущем году стоимость драгоценных камней может вырасти на 12%. При этом наибольшее удорожание может произойти в 2027 году, когда цены могут увеличиться на 25—33%.

Эксперты связывают этот прогноз с истощением существующих алмазных приисков и нехваткой новых рентабельных проектов в отрасли. Дополнительное влияние на цены также оказывает растущий спрос на искусственные камни.

Ранее сообщалось, что экспорт золота из России составляет 78% от добычи.

Никита Егоров