Поступления налогов в бюджет России выросли на 13,1% — до 23,1 трлн рублей

Наибольший объем поступлений обеспечил налог на добавленную стоимость (НДС) — 6,79 трлн рублей, что на 41,7% больше, чем годом ранее

Фото: Динар Фатыхов

В консолидированный бюджет России в январе — июне 2026 года поступило 23,15 трлн рублей налогов, сборов и иных обязательных платежей, следует из доклада Росстата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений вырос на 13,1%.

Наибольший объем поступлений обеспечил налог на добавленную стоимость (НДС) — 6,79 трлн рублей, что на 41,7% больше, чем годом ранее. Налог на прибыль организаций принес бюджету 4,92 трлн рублей (+10,4%), налог на доходы физических лиц — 4,26 трлн рублей (+15,6%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом поступления налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами сократились на 14,3%, до 4,89 трлн рублей. В частности, поступления по налогу на добычу полезных ископаемых снизились на 5,9%, до 4,41 трлн рублей.

Напомним, с 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в России выросла с 20 до 22%.

Ранее статистические данные показали, что расходы жителей Татарстана оказались на 23% меньше доходов, при этом в целом потребительские расходы выросли за год сильнее, чем доходы.

Зульфат Шафигуллин