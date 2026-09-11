Жители городов-миллионников России назвали желаемый уровень МРОТ

Самые высокие ожидания в Москве

Фото: Реальное время

Россияне высказали свои предпочтения по минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), согласно исследованию, проведенному SuperJob для РИА «Новости». В столице москвичи ожидают МРОТ в размере 64 тысяч рублей, в то время как жители Кирова выражают самые скромные пожелания — 50,4 тысячи рублей.

Исследование основано на опросе более 27 тысяч респондентов. Важно отметить, что москвичи и петербуржцы предъявляют наибольшие требования к уровню зарплаты: в Петербурге желаемый МРОТ составляет 60 тысяч рублей. За последние семь месяцев ожидания в обоих городах увеличились на 1,4%.

На третьем месте по запросам находится Хабаровск с ожиданиями в 58 тысяч рублей (уменьшение на 0,5%), а Красноярск на четвертой позиции с 57,6 тысячи рублей (рост на 5,5%). Пятую строчку занимает Краснодар, где жители хотят видеть МРОТ в размере 57,3 тысячи рублей, что на 4,9% выше, чем ранее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди других городов с высокими ожиданиями выделяются Владивосток и Екатеринбург — оба запрашивают 56,6 тысячи рублей (рост на 2% и 4% соответственно). В Омске жители хотели бы видеть минимальный зарплатный уровень в 56,4 тысячи рублей (+4,3%). В Новосибирске запросы возросли на 5,1% и составили 55,4 тысячи рублей.

В Астрахани наблюдается самый высокий прирост ожиданий — на 6,4%, до 53,6 тысячи рублей. Также значительный рост зафиксирован в Самаре (+4,6%, 54,8 тысячи рублей) и Ростове-на-Дону (+3,6%, 55 тысяч рублей).

Что касается наименее амбициозных запросов, то они остаются на уровне прошлого года. Самые скромные ожидания зарегистрированы в Кирове (50,4 тысячи рублей, +3,3%), Волгограде (50,6 тысячи рублей, +2,4%) и Ижевске (50,9 тысячи рублей, +1,4%).

На данный момент минимальный размер оплаты труда в России установлен на уровне 27 093 рублей в месяц с 1 января 2026 года.

Отметим, что Казани в этом списке не оказалось. Какой уровень МРОТ вы считаете справедливым для столицы Татарстана — голосуйте в телеграм-канале «Реального времени».

Никита Егоров