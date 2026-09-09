Кремль исключил повышение налогов на фоне роста дефицита бюджета

По словам пресс-секретаря президента, этот показатель «не является цифрой, которая должна вызывать сильную обеспокоенность»

Вопрос о повышении налогов в России не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Об этом речи не шло, — прокомментировал Песков данные Минфина о дефиците бюджета в 2,5% ВВП по итогам августа, отвечая на вопрос, не рассматривают ли в Кремле повышение налогов.

По словам пресс-секретаря президента, этот показатель «не является цифрой, которая должна вызывать сильную обеспокоенность», а макроэкономическая стабильность в стране полностью обеспечивается. Он отметил, что дефицит — это подвижная цифра при годовом прогнозе в 1,6% ВВП.

Песков добавил, что правительство РФ постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе в ходе совещаний с главой государства. По данным Минфина, основной причиной отклонения от годового плана стали опережающие расходы и снижение нефтегазовых доходов из-за падения цен на нефть весной этого года.

Напомним, Федеральная налоговая служба (ФНС) на прошедшей неделе зафиксировала рост бюджетных поступлений на 13%, до 23,1 трлн рублей. Подробнее — в обзорном материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин