Россия и Индия запустят совместную платежную систему

Она позволит проводить переводы между странами в национальных валютах через местные банки-партнеры

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Председатель ПСБ Петр Фрадков представил российско-индийскую платежную систему президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди на полях выставки ИННОПРОМ в Индии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе А7.

Презентация прошла на стенде компании А7, созданной в 2024 году банком ПСБ. Система позволит проводить переводы между Россией и Индией в национальных валютах через местные банки-партнеры.

— Индия — один из ключевых и давних партнеров России. Наши отношения развиваются по всем направлениям: растет торговля, укрепляются деловые, образовательные и гуманитарные связи, все больше людей живут, работают, учатся и путешествуют между нашими странами. Только в России сегодня находятся около 200 тысяч граждан Индии: более 80 тысяч приезжают работать, около 40 тысяч учатся в российских вузах, тысячи посещают нашу страну как туристы. Такой масштаб взаимодействия требует соответствующей финансовой инфраструктуры — современной, доступной и предсказуемой, — сказал Петр Фрадков.

Ранее сообщалось, что Герман Греф возглавил Российско-индийский деловой совет. В Сбере отметили, что назначение должно расширить деловое сотрудничество между странами и привлечь крупных партнеров.

Алсу Сабирзанова