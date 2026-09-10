Средний портфель инвесторов в возрасте 50 лет превысил 2,5 млн рублей

Инвесторы 14—17 лет имеют на своих брокерских счетах в среднем 18 тыс. рублей

Фото: Мария Зверева

Средний объем активов инвесторов старше 50 лет составляет 2,87 миллиона рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование экспертов отрасли.

Инвесторы в возрасте от 14 до 17 лет имеют на своих брокерских счетах в среднем 18 тыс. рублей. У молодых людей в возрасте 18—24 лет эта сумма увеличивается до 104 тыс. рублей, а у группы 25—35 лет достигает 177 тыс. рублей. В возрасте между 36 и 50 годами средний портфель составляет 753 тыс. рублей. Большинство инвесторов, по данным исследования, находятся в возрастной категории от 36 до 50 лет, в то время как клиенты младше 36 лет составляют 27%, что сопоставимо с долей инвесторов старше 50 лет.

Анализ показал, что с возрастом инвесторы склоняются к более консервативным финансовым инструментам. У молодежи в возрасте 14—17 лет акции составляют 75% портфеля, у желающих вложить средства в 18—20 лет этот показатель снижается до 44%, а у тех, кто старше 21 года, — до 26%. Также отмечается, что индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) предпочитают более опытные инвесторы: 60% из них принадлежат клиентам старше 50 лет, а 25% — группе 36—50 лет. Инвесторы до 25 лет владеют менее 1% открытых ИИС.

С начала текущего года новые брокерские счета открыли около 16% всех инвесторов, причем более половины начинающих инвесторов в возрасте 14—17 лет сделали свои первые вложения именно в 2026 году.

Ранее сообщалось, что частные инвесторы в августе увеличили вложения в облигации на Мосбирже в 1,5 раза.

Никита Егоров