Названы регионы России с наименьшей налоговой задолженностью

В целом по стране этот показатель достиг 3,7 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Республика Алтай заняла первое место среди регионов России с наименьшим объемом совокупной задолженности по налогам и сборам с учетом процентов, пеней и санкций. По состоянию на 1 июля 2026 года этот показатель в регионе составил всего 1,8 млрд рублей, следует из аналитики Росстата.

На втором месте расположился Камчатский край (3,1 млрд), на третьем — Марий Эл (3,1 млрд). В топ-5 также попали Чукотка (3,2 млрд) и Севастополь (3,6 млрд). На 6—10-м местах в списке находятся Республика Тыва (3,6 млрд), Костромская (3,7 млрд), Магаданская (3,9 млрд), Псковская (4,2 млрд) и Курганская (5 млрд) области.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Всего же по России совокупная задолженность по налогам и сборам, учитывая пени и прочие санкции, составила 3,7 трлн рублей.

Подробнее о том, в каких регионах России зафиксирован наибольший объем долгов по налогам и что означает задолженность по недоимке, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров