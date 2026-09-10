Названы регионы России с наибольшей налоговой задолженностью

В общей сложности по стране данный показатель составил 3,7 трлн рублей

Фото: Михаил Захаров

Среди регионов России наибольшие объемы совокупной задолженности по налогам по состоянию на 1 июля 2026 года зафиксированы у Москвы (1,3 трлн), Московской области (271,8 млрд) и Санкт-Петербурга (206,7 млрд). За ними следуют Свердловская область (96,5 млрд) и Краснодарский край (87,5 млрд), согласно статистике Росстата.

Также в антитоп-10 по накопленным суммам долгов оказались Самарская область (72,6 млрд), Башкортостан (61,9 млрд), Кемеровская (61,2 млрд), Челябинская (60,2 млрд) и Новосибирская (59 млрд) области.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В общей сложности по России совокупная задолженность по налогам и сборам, учитывая пени и прочие санкции, составила 3,7 трлн рублей. Однако с начала года этот показатель никак не изменился.

Подробнее о том, в каких регионах России зафиксирован наименьший объем долгов по налогам, на каком месте в топе расположился Татарстан и что означает задолженность по недоимке, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров