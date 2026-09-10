Центробанк продлил полномочия действующего финансового омбудсмена

Денис Новак занимает эту должность с 11 октября 2021 года

Фото: Айдар Раманкулов

Совет директоров Банка России решил продлить полномочия финансового омбудсмена Дениса Новака начиная с 25 октября 2026 года. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.

— Совет директоров Банка России принял решение продлить с 25 октября 2026 года полномочия Дениса Васильевича Новака на посту финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций, — говорится в официальном сообщении.

Согласно федеральному закону от 4 июня 2018 года №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», назначение финансового уполномоченного происходит по предложению главного финансового уполномоченного и утверждается советом директоров ЦБ сроком на пять лет.

Денис Новак впервые занял должность финансового омбудсмена 11 октября 2021 года.

Напомним, что 11 сентября состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. Какое решение может принять на собрании совет директоров — в материале «Реального времени».

Никита Егоров