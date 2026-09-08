Страховщики сравнили цены на ремонт электрокаров, гибридов и авто с ДВС в России
Основной риск для электромобилей и гибридов заключается в повреждении батареи
Гибридные и электромобили участвуют в авариях в два раза чаще, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). При этом общая стоимость ремонта электромобилей и бензиновых машин примерно одинакова, а у гибридов она на 10% ниже по сравнению с этими двумя категориями, сказал вице-президент компании «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов, чьи слова приводит РБК.
Основной риск для электромобилей и гибридов заключается в повреждении батареи, отметил Павел Яковлев, заместитель директора департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантия». В случае ее поломки автомобиль может быть признан «погибшим» на ранних стадиях.
Дмитрий Соколов, заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие», добавил, что премиальные модели традиционно требуют более высоких затрат на ремонт, независимо от типа силовой установки.
Тем не менее электромобили и гибриды имеют свои особенности. Ремонт высоковольтных батарей, электродвигателей и сложной электроники требует наличия специального оборудования и квалифицированных специалистов, что также значительно влияет на итоговую стоимость восстановления автомобиля, объяснил эксперт.
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