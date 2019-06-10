Мусоросжигательному заводу в Осиново подставили финансовое плечо

«РТ-Инвест» согласовывает схему финансирования строительства завода на 28 млрд рублей, где 80% может быть заемных средств от ВЭБ и Газпромбанка

Фото: Олег Тихонов

К стройке мусоросжигательного завода в Казани могут приступить уже в июле. «РТ-Инвест» завершает согласование схемы финансирования объекта стоимостью 28 млрд рублей, которая предусматривает привлечение долгосрочных кредитов Внешэкономбанка и Газпромбанка, где глубина заимствований может оказаться на уровне 80%. Ожидается, что в ближайшее время «дочка» «РТ-Инвеста» — АГК-2 объявит закупочные процедуры на поставку технологического оборудования для казанской теплоэлектростанции мощностью 75 Мвт. «Уральский турбинный завод» группы «Реновы» Виктора Вексельберга заявил о готовности принять участие на поставку паровой турбины, скорее всего, так же поступит подмосковный производитель котлов «Зио-Подольск» «Атомэнергомаша». Подробнее — в материале «Реального времени».

Строительство начнется точно в срок

«РТ-Инвест» выходит на финишную прямую в подготовке к строительству казанского завода по термическому обезвреживанию мусора, который станет третьим в стране после строящихся в Подмосковье. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов во время Петербургского международного экономического форума.

— Мусоросжигательный завод в Татарстане начнут строить в июле, — сообщил он. — На сегодняшний день проводится работа с получением разрешительных документов и с утверждением госэкспертиз.

Напомним, победителем конкурса на строительство мусоросжигательного завода в Татарстане была признана компания АГК-2, созданная «РТ-Инвестом» Андрея Шипелова. Тогда назывался вероятный срок начала строительства — июль. Не изменилась и заявленная два года назад стоимость проекта. «Сумма [инвестиций] сохраняется — 28 млрд рублей», — уточнил Андрей Шипелов. По его словам, схема финансирования строительства завода до конца не согласована. «Мы работаем с банками, финансовыми партнерами, чтобы сделать «финансовое закрытие», чтобы проект был обеспечен деньгами», — пояснил он.

Представитель «РТ-Инвест» подтвердил «Реальному времени»: схема финансирования есть, и отчасти она основана на пролонгации кредитных соглашений с ВЭБом и Газпромбанком, которые уже кредитуют строительство двух заводов по сжиганию мусора в Подмосковье. Напомним, что в этом году в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля «РТ-Инвест» подписал соглашение с ВЭБом и Газпромбанком об инвестициях в строительство четырех заводов по термической переработке ТКО в энергию на территории Московской области. Их стоимость оценивалась в 155 млрд руб. 80% будут покрываться банковскими кредитами. Так, ВЭБ намеревался направить около 40 млрд руб. на срок не менее 15 лет, а остальные средства предоставят Газпромбанк и другие банки. В этом году правительство РФ приняло решение компенсировать процентные ставки по кредитам.



Финансирование пойдет по схеме подмосковных заводов

В «РТ-Инвест» сообщили, что финансирование казанского завода будет основано на тех же подходах. В ВЭБе нашему изданию подтвердили готовность продолжать финансировать строительство термических заводов.

— Мы рассматриваем возможность участия в проекте АГК-2 в Казани, — сообщили в пресс-службе Внешэкономбанка.

Таким образом, глубина заимствований в казанском проекте может быть также 80%, но окончательную информацию обещали предоставить позже. Строительство мусоросжигательного завода в Татарстане будет идти по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), которые гарантируют инвестору возврат вложенных средств с базовой доходностью 12%, поэтому банки не несут больших рисков. Казанский завод должен быть построен в 2020—2022 годах.

Из-за промедления с утверждением схемы финансирования АГК-2 пока не объявляет закупочные тендеры. Технологическим ядром завода по термической утилизации мусора являются котел, в котором происходит сжигание мусора, и паровая турбина, которая преобразует тепло в электрическую и тепловую энергию. По этой модели строятся два мусоросжигательных завода в Подмосковье, и совершенно точно она будет воспроизведена под Казанью.



Несмотря на протесты среди казанцев против строительства МСЗ, в правительстве РТ считают, что термическое обезвреживание остается единственным эффективным способом утилизации отходов, образующихся после сортировки мусора. Фото Максима Платонова

Поставщики ждут объявления тендеров

Основными поставщиками «РТ-Инвеста» уже стали подмосковный производитель котлов «Зио-Подольск» «Атомэнергомаша» и уральский турбинный завод «Реновы». Как сообщил «Реальному времени» представитель РОТЭК, уральцы отгрузили две паровые турбины в Подмосковье, еще две турбины законтрактованы АГК-1:

— Закладка казанской турбины на мощностях пока не производится, но, как только будут объявлены тендеры, мы обязательно примем в них участие, — заверил представитель предприятия.

По его словам, ее строительство займет не больше 8—9 месяцев. Котельщики также не стоят. «Всего предприятием будет изготовлено 14 котельных установок — по три на каждый завод в Московской области и две — для завода в республике Татарстан, — говорил ранее Шипелов. — На «ЗиО-Подольск» делают сердце того самого мусоросжигающего завода — элементы котла. Сегодня сделано около 90% оборудования для первой котельной установки. Сам котел — довольно большая конструкция, которая весит 2,5 тысячи тонн».

Несмотря на протесты против строительства МСЗ, термическое обезвреживание остается единственным эффективным способом утилизации отходов, образующихся после сортировки мусора. Буквально на днях глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин убеждал депутатов в том, что Татарстан вскоре может захлебнуться в отходах, так как ресурсов полигонов по захоронению отходов хватит лишь на 4—5 лет, и без радикальных способов не обойтись. В Минстрое уверены, что термические заводы являются лучшей альтернативой полигонному захоронению, которое несет за собой сильнейшее загрязнение воздуха и сточных вод.