Мосбиржа: начались торги 10 новыми вечными фьючерсами на акции фирм США

Инструмент представляет собой контракты без даты истечения, позволяющие держать позицию на любой срок

Фото: Артем Дергунов

На срочном рынке Московской биржи стартовали торги по 10 новым вечным фьючерсам на акции американских компаний, сообщила площадка.

В список новых фьючерсов вошли фиксинги на акции компаний: AMD, TSLA, APP, SNDK, COHR, NBIS, HOOD, AMZN, NFLX и LITE.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Вечные фьючерсы представляют собой контракты без даты истечения, позволяющие держать позицию на любой удобный срок. Эти новые контракты предоставляют инвесторам возможность участвовать в изменениях цен на акции американских компаний без необходимости их прямой покупки и владения, объяснили в Мосбирже.

Кроме того, 3 сентября торговая площадка анонсировала запуск 20 новых однодневных расчетных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на акции крупнейших американских компаний. Этот процесс пройдет в два этапа: 8 и 15 сентября.

На втором этапе начнутся торги фиксингами на акции COIN, CVNA, CRWD, DASH, PANW, SMCI, UBER, BSX, CMG и LULU. Котировки новых вечных контрактов будут отражать значение соответствующих фиксингов иностранных акций Мосбиржи в долларах США.

Ранее сообщалось, что частные инвесторы в августе увеличили вложения в облигации на Мосбирже в 1,5 раза.



Никита Егоров