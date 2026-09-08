Мосбиржа: начались торги 10 новыми вечными фьючерсами на акции фирм США
Инструмент представляет собой контракты без даты истечения, позволяющие держать позицию на любой срок
На срочном рынке Московской биржи стартовали торги по 10 новым вечным фьючерсам на акции американских компаний, сообщила площадка.
В список новых фьючерсов вошли фиксинги на акции компаний: AMD, TSLA, APP, SNDK, COHR, NBIS, HOOD, AMZN, NFLX и LITE.
Вечные фьючерсы представляют собой контракты без даты истечения, позволяющие держать позицию на любой удобный срок. Эти новые контракты предоставляют инвесторам возможность участвовать в изменениях цен на акции американских компаний без необходимости их прямой покупки и владения, объяснили в Мосбирже.
Кроме того, 3 сентября торговая площадка анонсировала запуск 20 новых однодневных расчетных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на акции крупнейших американских компаний. Этот процесс пройдет в два этапа: 8 и 15 сентября.
На втором этапе начнутся торги фиксингами на акции COIN, CVNA, CRWD, DASH, PANW, SMCI, UBER, BSX, CMG и LULU. Котировки новых вечных контрактов будут отражать значение соответствующих фиксингов иностранных акций Мосбиржи в долларах США.
Ранее сообщалось, что частные инвесторы в августе увеличили вложения в облигации на Мосбирже в 1,5 раза.
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