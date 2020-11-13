Всемирный форум татарской молодежи

Общая информация

Межрегиональная Общественная организация Всемирный форум татарской молодежи является проектом, реализованным Всемирным конгрессом татар. Организация была создана в 2004 году, зарегистрирована Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан 5 мая 2012 г., гос. № 1121600002369.

Согласно Уставу ВФТМ, форум (съезд) этой международной организации проводится раз в два года. Его целью является поиск путей сохранения молодым поколением татар национальных ценностей, таких как знание родного языка, своей истории и культуры, определение ориентиров развития нации на ближайшую перспективу.

Руководитель — Муслюмова Ленария Радиковна.

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