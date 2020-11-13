Всемирный форум татарской молодежи
Общая информация
Межрегиональная Общественная организация Всемирный форум татарской молодежи является проектом, реализованным Всемирным конгрессом татар. Организация была создана в 2004 году, зарегистрирована Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан 5 мая 2012 г., гос. № 1121600002369.
Согласно Уставу ВФТМ, форум (съезд) этой международной организации проводится раз в два года. Его целью является поиск путей сохранения молодым поколением татар национальных ценностей, таких как знание родного языка, своей истории и культуры, определение ориентиров развития нации на ближайшую перспективу.
Руководитель — Муслюмова Ленария Радиковна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, ул. Карла Маркса 38/5, III этаж, 304 кабинет
- Телефон: (843) 299-77-17
- Email: tatforum2020@gmail.com
- Сайт: http://tatar-congress.org/
Дата последнего обновления: 13.11.2020