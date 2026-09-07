Самозанятые в России сравнялись с наемными работниками по росту доходов

Доходы первой категории граждан увеличились на 14,2% в годовом исчислении

Фото: Артем Дергунов

Доходы самозанятых увеличились на 14,2% в годовом исчислении и почти достигли темпов роста заработных плат (13,5%) сотрудников. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование платформы Qugo, специализирующейся на работе с самозанятыми.

Согласно данным исследования, фрилансеры увеличили свои доходы на 14,2%, а медианный доход составил 31,98 тыс. рублей. Эти показатели оказались сопоставимы с ростом номинальных зарплат штатных сотрудников. В 2025 году зарплаты увеличились на 13,5%, а в первой половине 2026 года темпы роста варьировались от 10% до 15% в зависимости от месяца.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее значительное повышение доходов наблюдалось у самозанятых в сферах ремонта и строительства (20,3%), компьютерной поддержки (18,3%), дизайнерских услуг (13,7%) и бухгалтерии (10%). В то же время снижение доходов зарегистрировано в области веб-разработки (10,1%). Тем не менее по уровню доходов веб-разработчики остаются одной из самых высокооплачиваемых категорий с медианным доходом в 71,1 тыс. рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что за нарушение закона о платформенной экономике селлерам грозят миллионные штрафы.

Никита Егоров