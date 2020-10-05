Список персон

Муслюмова Ленария Радиковна

Общественные организации
Муслюмова Ленария Радиковна
Фото: предоставлено Ленарией Муслюмовой

Общая информация

Образование

Окончила ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский) федеральный университет, Филология, «Прикладная филология: татарский язык и литература, журналистика».

Трудовая деятельность

Начальник комитета по работе с татарской молодежью, Исполком Всемирного конгресса татар.

С 2019 г. председатель РОО «Форум татарской молодежи» Республика Татарстан.

Награды и звания

Награждена дипломом «Талантливая молодежь России» Министра образования РФ А.А. Фурсенко (2012 г.).

    Контакты

    • Регион: Татарстан
    • Город: Казань
    • Адрес: 420060, ул. Карла Маркса 38/5, III этаж, 304 кабинет
    • Телефон: (843) 299-77-17
    • Email: tatforum2020@gmail.com
    • Сайт: http://tatar-congress.org/

    Дата последнего обновления: 05.10.2020

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