Муслюмова Ленария Радиковна
Общая информация
Образование
Окончила ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский) федеральный университет, Филология, «Прикладная филология: татарский язык и литература, журналистика».
Трудовая деятельность
Начальник комитета по работе с татарской молодежью, Исполком Всемирного конгресса татар.
С 2019 г. председатель РОО «Форум татарской молодежи» Республика Татарстан.
Награды и звания
Награждена дипломом «Талантливая молодежь России» Министра образования РФ А.А. Фурсенко (2012 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, ул. Карла Маркса 38/5, III этаж, 304 кабинет
- Телефон: (843) 299-77-17
- Email: tatforum2020@gmail.com
- Сайт: http://tatar-congress.org/
Дата последнего обновления: 05.10.2020