С октября 2026 года начнут действовать новые правила для российских банков и фондов
Одно из ключевых изменений — исключение требований к профилю высшего образования
С 1 октября 2026 года Центральный банк России внесет изменения в квалификационные требования к специалистам, занимающимся управлением рисками, внутренним контролем и аудитом в кредитных и некоторых некредитных финансовых организациях, пишет «Коммерсантъ».
Новые правила коснутся руководителей служб управления рисками, внутренних аудитов и контроля банков, а также ревизоров страховых компаний и контролеров, работающих в негосударственных пенсионных фондах и управляющих компаниях инвестиционных фондов.
Одним из ключевых изменений станет исключение требований к профилю высшего образования. Вместе с тем Банк России расширит список организаций, работа в которых будет засчитываться в качестве необходимого профессионального опыта. В этот список войдут, в частности, клиринговые организации и организаторы торговли для некоторых руководителей небанковских кредитных учреждений.
Для части позиций также возрастет минимальная продолжительность требуемого опыта работы, что позволит сделать акцент на накопленном профессиональном опыте при оценке кандидатов.
Дополнительно Центральный банк обновит порядок уведомления регулятора о назначениях, освобождениях от должностей и изменениях данных специалистов финансовых организаций.
Таким образом, новые правила делают требования к финансовым специалистам менее зависимыми от конкретного профиля диплома, при этом по некоторым должностям акцент на профессиональном опыте будет усилен.
Ранее в ГД исключили введение налога на сверхприбыль банков. Подробности — в обзоре налоговых новостей «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».