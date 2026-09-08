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С октября 2026 года начнут действовать новые правила для российских банков и фондов

12:55, 08.09.2026

Одно из ключевых изменений — исключение требований к профилю высшего образования

С октября 2026 года начнут действовать новые правила для российских банков и фондов
Фото: Динар Фатыхов

С 1 октября 2026 года Центральный банк России внесет изменения в квалификационные требования к специалистам, занимающимся управлением рисками, внутренним контролем и аудитом в кредитных и некоторых некредитных финансовых организациях, пишет «Коммерсантъ».

Новые правила коснутся руководителей служб управления рисками, внутренних аудитов и контроля банков, а также ревизоров страховых компаний и контролеров, работающих в негосударственных пенсионных фондах и управляющих компаниях инвестиционных фондов.

Одним из ключевых изменений станет исключение требований к профилю высшего образования. Вместе с тем Банк России расширит список организаций, работа в которых будет засчитываться в качестве необходимого профессионального опыта. В этот список войдут, в частности, клиринговые организации и организаторы торговли для некоторых руководителей небанковских кредитных учреждений.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Для части позиций также возрастет минимальная продолжительность требуемого опыта работы, что позволит сделать акцент на накопленном профессиональном опыте при оценке кандидатов.

Дополнительно Центральный банк обновит порядок уведомления регулятора о назначениях, освобождениях от должностей и изменениях данных специалистов финансовых организаций.

Таким образом, новые правила делают требования к финансовым специалистам менее зависимыми от конкретного профиля диплома, при этом по некоторым должностям акцент на профессиональном опыте будет усилен.

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Никита Егоров

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