В Татарстане доля отказов по всем кредитам увеличилась на 1% за месяц

Динамика по республике оказалась меньше, чем в среднем по России

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане доля отказов по заявкам на все розничные кредиты (потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) составила 76,9% по итогам августа 2026 года. Это на 1% больше, чем фиксировали в июле того же года, следует из статистики НКБИ.

Наибольшие доли отказов зафиксированы в Забайкальском крае (81,1%), Кемеровской (80,5%) и Иркутской (79,8%) областях, а также Алтайском (79,7%) и Ставропольском (79,7%) краях. При этом наименьшие показатели по отказам — в Санкт-Петербурге (74,0%), Нижегородской области (74,2%), Москве (74,3%), а также Воронежской области (74,8%) и Удмуртской Республике (75,0%).

Относительно низкий показатель отказов в них свидетельствует о более качественном потоке заявителей и/или более мягкой скоринговой политике банков в этих регионах, отметили эксперты кредитного бюро.

В целом по России доля отказов по заявкам на все розничные кредиты в августе 2026 года составила 77,9%. Это на 1,3% больше, чем было в июле.

— После некоторого снижения в начале 2026 года летом доля отказов по заявкам на розничные кредиты вновь выросла до уровня 76—78%. В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей в числе прочего серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. В свою очередь, конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга — более 750 баллов) нарастает. По заявкам таких заемщиков доля отказов в настоящее время составляет 51%, — прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что рефинансирование кредитов наличными в РФ выросло на 200% за год.

Никита Егоров