Российско-китайский товарооборот третий год подряд превышает $200 млрд
Показатель устойчив и развивается, несмотря на внешнее давление
Товарооборот между Россией и Китаем третий год подряд превышает $200 млрд, заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко на VII Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса. По его словам, показатель устойчив и развивается, несмотря на внешнее давление, передает «Интерфакс».
Руденко отметил, что в первом полугодии 2026 года страны вернулись на траекторию устойчивого роста и по итогам года ожидается новый рекорд. Взаимодействие развивается в энергетике, торговле сельхозпродукцией и продовольствием, растут инвестиции, наращивается культурно-гуманитарный обмен.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай нарастили грузоперевозки по всем видам транспорта. Предпосылок к снижению объемов во втором полугодии нет.
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