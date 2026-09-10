Российско-китайский товарооборот третий год подряд превышает $200 млрд

Показатель устойчив и развивается, несмотря на внешнее давление

Фото: Динар Фатыхов

Товарооборот между Россией и Китаем третий год подряд превышает $200 млрд, заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко на VII Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса. По его словам, показатель устойчив и развивается, несмотря на внешнее давление, передает «Интерфакс».

Руденко отметил, что в первом полугодии 2026 года страны вернулись на траекторию устойчивого роста и по итогам года ожидается новый рекорд. Взаимодействие развивается в энергетике, торговле сельхозпродукцией и продовольствием, растут инвестиции, наращивается культурно-гуманитарный обмен.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай нарастили грузоперевозки по всем видам транспорта. Предпосылок к снижению объемов во втором полугодии нет.

Алсу Сабирзанова