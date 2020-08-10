Табрис Яруллин
Общая информация
Яруллин Табрис Мударисович родился 21 сентября 1986 года в деревне Ислетарь Атнинского района РТ. Окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «государственное муниципальное управление» (2008), обучался в высшей школе «Лингва» (2004 — 2007).
2007 — 2011 гг. — ведущий референт отдела исполкома всемирного конгресса татар по работе с муниципальными районами РТ.
2011 — 2012 гг. — начальник отдела по делам молодежи исполкома ВКТ.
2012 г. — директор портала tatarile.org.
С 2012 г.— член исполкома ВКТ.
С 2013 г.— начальник отдела по делам молодежи исполкома ВКТ.
2010 — 2012 гг. — заместитель председателя всемирного форума татарской молодежи.
2012-2019 гг. — председатель всемирного форума татарской молодежи.
С августа 2020 г. — заместитель директора Национальной библиотеки РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан, г.Казань, ул. Кремлевская, 33
- Телефон: (843) 238-45-60
- Email: Director.Nbrt@tatar.ru
- Сайт: https://kitaphane.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 10.08.2020