ОАО Казанский маслоэкстракционный завод
Общая информация
«Казанский маслоэкстракционный завод»- одно из ведущих предприятий России по переработке масличных культур (рапс, подсолнечник). Завод был основан в 2007 году, входит в Группу компаний «НЭФИС». В настоящее время предприятие способно выпускать до 126 тысяч тонн нерафинированного растительного масла и до 156 тысяч тонн шротов в год.«Казанский МЭЗ» является одним из крупных производителей растительного масла на рынке России.
Руководитель — Сыровацкий Михаил Федорович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Лаишево
- Адрес: Лаишевский районон, с.Усады, а\я 127
- Телефон: (843) 221-59-59
- Email: mezdm@mrricco.ru
- Сайт: www.kazanmez.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017