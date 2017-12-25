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ОАО Казанский маслоэкстракционный завод

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

«Казанский маслоэкстракционный завод»- одно из ведущих предприятий России по переработке масличных культур (рапс, подсолнечник). Завод был основан в 2007 году, входит в Группу компаний «НЭФИС». В настоящее время предприятие способно выпускать до 126 тысяч тонн нерафинированного растительного масла и до 156 тысяч тонн шротов в год.«Казанский МЭЗ» является одним из крупных производителей растительного масла на рынке России.

Руководитель — Сыровацкий Михаил Федорович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Лаишево
  • Адрес: Лаишевский районон, с.Усады, а\я 127
  • Телефон: (843) 221-59-59
  • Email: mezdm@mrricco.ru
  • Сайт: www.kazanmez.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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