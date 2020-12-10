ООО Гипермаркет Кольцо
Общая информация
ООО «Гипермаркет Кольцо» занимается управлением торгово-развлекательным комплексом «Кольцо». Вся площадь торгово-развлекательного комплекса составляет 23 тыс. квадратных метров, с расположенными на них 120-ю разнообразными магазинами с товарами и продуктами от всемирно известных брендов.
Руководитель — Котенков Роман Владиславович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул Петербургская, 1
- Телефон: (843) 238-28-28
- Сайт: http://www.koltso-kazan.ru/
Дата последнего обновления: 10.12.2020