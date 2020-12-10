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ООО Гипермаркет Кольцо

Торговля

Общая информация

ООО «Гипермаркет Кольцо» занимается управлением торгово-развлекательным комплексом «Кольцо». Вся площадь торгово-развлекательного комплекса составляет 23 тыс. квадратных метров, с расположенными на них 120-ю разнообразными магазинами с товарами и продуктами от всемирно известных брендов.

Руководитель — Котенков Роман Владиславович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, ул Петербургская, 1
  • Телефон: (843) 238-28-28
  • Сайт: http://www.koltso-kazan.ru/

Дата последнего обновления: 10.12.2020

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