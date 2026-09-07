В России с начала года выпуск крепкого алкоголя «упал» на 13%, а слабого — на 58%

При этом производство ликеро-водочных изделий выросло

Фото: Сергей Козлов

Производство водки в России в период с января по август 2026 года уменьшилось на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 39,64 миллиона декалитров (дал). Выпуск коньяка за тот же период снизился на 16,8%, достигнув 4 миллионов дал. Эти данные предоставляет Росалкогольтабакконтроль.

В целом производство алкогольной продукции, исключая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, сократилось на 13,1% и составило 90,71 миллиона дал. Объем производства спиртных напитков крепостью выше 9% уменьшился на 10,9%, составив 59,83 миллиона дал, в то время как выпуск слабоалкогольных напитков упал на 53,8%, до 495,6 тысячи дал.

При этом производство ликеро-водочных изделий выросло на 0,1%, составив 11,41 миллиона дал. Однако выпуск других спиртных напитков сократился на 18%, достигнув 4,75 миллиона дал. Производство виноградных, ликерных и игристых вин также показало снижение: выпуск виноградных вин упал на 14,8%, до 20,35 миллиона дал, игристых вин (шампанского) — на 14,6%, до 8,88 миллиона дал, а ликерных — на 42,6%, до 482,8 тысячи дал.

Кроме того, производство пива с крепостью от 0,5% до 8,6% снизилось на 6,2%, составив 507,57 миллиона дал, а пива крепостью выше 8,6% — на 26,6%, до 37,6 тысячи дал. Выпуск пивных напитков уменьшился на 7,9%, до 75,9 миллиона дал. В целом выпуск пива сократился на 6,2%, составив 507,6 миллиона дал, а все напитки брожения показали снижение на 6,3%, достигнув 593,4 миллиона дал.

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Никита Егоров