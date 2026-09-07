Инвестиции в ГЧП Татарстана превысили 419 млрд рублей
Всего заключено 274 концессионных соглашения, сообщила руководитель АИР республики Талия Минуллина
В Татарстане заключено 274 концессионных соглашения на общую сумму инвестиций 419 млрд рублей. Об этом РБК сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики (АИР) Талия Минуллина.
В их число входят два муниципально-частных партнерства.
За 2025 год было подписано 40 соглашений в сфере ЖКХ, которая лидирует по количеству проектов. По объему вложений первое место занимает транспортная отрасль. Растет интерес к проектам в сферах культуры, досуга и креативных индустрий.
На недавно прошедшем Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) стало известно, что Татарстан входит в число лидеров российского рынка государственно-частного партнерства (ГЧП), занимая по количеству соглашений четвертое место в стране и второе место в Приволжском федеральном округе (ПФО).
Ранее Минэкономразвития России сообщало, что Татарстан поднялся на шестое место в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) за 2025 год.
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