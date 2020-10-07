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Международный союз Всемирный конгресс татар

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Общая информация

Международный союз Всемирный конгресс татар — межрегиональная общественная организация, образованная 24 апреля 1998 года.

В состав Всемирного конгресса татар могут войти национально-культурные автономии, объединения и ассоциации, которые были созданы в районах компактного проживания татар регионов Российской Федерации и других государств, различные общественные объединения, трудовые коллективы предприятий, научных учреждений, а также физические лица Татарстана.

Руководитель — Закиров Ринат Зинурович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул Карла Маркса, 38/5
  • Телефон: (843) 299-77-17
  • Email: tatar-congress@mail.ru
  • Сайт: http://tatar-congress.org/

Дата последнего обновления: 07.10.2020


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