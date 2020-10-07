Международный союз Всемирный конгресс татар
Общая информация
Международный союз Всемирный конгресс татар — межрегиональная общественная организация, образованная 24 апреля 1998 года.
В состав Всемирного конгресса татар могут войти национально-культурные автономии, объединения и ассоциации, которые были созданы в районах компактного проживания татар регионов Российской Федерации и других государств, различные общественные объединения, трудовые коллективы предприятий, научных учреждений, а также физические лица Татарстана.
Руководитель — Закиров Ринат Зинурович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул Карла Маркса, 38/5
- Телефон: (843) 299-77-17
- Email: tatar-congress@mail.ru
- Сайт: http://tatar-congress.org/
Дата последнего обновления: 07.10.2020