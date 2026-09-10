Зарплаты курьеров в России за год выросли на 23%

Количество вакансий в сфере доставки увеличилось и вовсе более чем вдвое

Фото: Максим Платонов

В II квартале 2026 года предложенная медианная зарплата курьеров в России составила 125 550 рублей в месяц, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом. Эти данные приводят «Ведомости» со ссылкой на исследование Аналитического центра Российской индустрии рекламы (АЦ РИР), подготовленное на основе информации от hh.ru.

Количество вакансий в сфере доставки увеличилось более чем вдвое, на 124%, хотя абсолютные цифры не были указаны. Доставщики стали самой высокооплачиваемой группой среди исследуемых категорий операционного персонала. Наибольший спрос на доставщиков наблюдается в розничной торговле, где сосредоточено 72% вакансий. Сектор перевозки и логистики составляет 19%, а гостинично-ресторанный бизнес — 6%. Однако число резюме, поданных соискателями в этой сфере, за год увеличилось лишь на 30%.

Рост зарплат курьеров обусловлен нехваткой рабочей силы на фоне высокой востребованности услуг, объясняет представитель АЦ РИР. Работа курьеров считается как физически, так и морально сложной, из-за чего не все готовы ее выполнять. Высокая текучесть кадров и растущая «гиг-экономика» также играют свою роль: компании вынуждены повышать заработные платы, чтобы удерживать сотрудников.

На втором месте по уровню зарплат находятся супервайзеры со средней оплатой 120 000 рублей в месяц (на 16% больше, чем год назад), несмотря на 10%-ное снижение числа вакансий и 12%-ное увеличение резюме. У кладовщиков медианная зарплата увеличилась на 13%, до 70 000 рублей, при этом количество вакансий возросло на 40%, а резюме — на 30%. Продавцы-консультанты за II квартал 2026 года получали в среднем 56 900 рублей, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом, однако количество вакансий сократилось на 10%. У мерчандайзеров зарплата возросла на 12%, до 56 300 рублей, вакансий стало на 8% больше, а количество резюме увеличились на 35%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По мнению HRD Diversity Group Анны Алексашиной, рост зарплат операционного персонала может продолжиться до конца 2026 года, однако его темпы будут замедляться. Проблема нехватки квалифицированных кадров сохраняется, и на рынке присутствует дисбаланс по профессиям и регионам, что в сочетании с высокой текучестью в розничной торговле способствует данной ситуации.

Эксперт считает, что основные факторы, способствующие росту зарплат, сосредоточены в сферах транспортировки, складской логистики, доставки, розничной торговли и электронной коммерции.

В Москве медианная зарплата курьеров достигла 140 000 рублей в месяц, увеличившись на 32% за год. Разница в зарплатах между Москвой и регионами для этой категории составила 14,5%, что является минимальным показателем среди изучаемых профессий. Для продавцов-консультантов этот разрыв составил 43,3%.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров указывает, что ключевым фактором изменений на рынке труда курьеров является рост доли неполной и гибкой занятости. В темпах роста онлайн-продаж и рынка продовольственных товаров наблюдается замедление, что также снижает спрос на курьерские услуги.

Тем не менее рост зарплат курьеров связывается с ограничением доступности рабочей силы. За первое полугодие 2026 года миграционный приток оказался одним из самых низких за последние 15 лет, если не считать пандемийные и мобилизационные периоды осени 2022 года. Высылка мигрантов и удорожание труда также создают дополнительное давление на рынок, что может привести к дальнейшему повышению заработных плат.

Никита Егоров