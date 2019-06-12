В Москве проходит несогласованная акция в поддержку журналиста Голунова

В 12 часов в Москве начался марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого ранее обвиняли в попытке сбыта наркотиков, сообщают «Ведомости».

К месту начала акции пришли несколько сотен человек. На бульваре и в переулках около метро «Чистые пруды» припаркованы автозаки и автобусы полиции.



— Собрание не согласовано с органами исполнительной власти, убедительная просьба: проходим, не задерживаемся, не мешаем проходу граждан, — сообщает полицейский в мегафон.

Напомним, накануне глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершенном преступлении».

